Düden Gölü'ne flamingolar gelmeye başladı - Son Dakika
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Düden Gölü'ne flamingolar gelmeye başladı

19.04.2022 15:32
Düden Gölü'ne flamingolar gelmeye başladı

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Düden Gölü'ne ilkbaharın gelişiyle flamingolar gelmeye başladı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Düden Gölü'ne ilkbaharın gelişiyle flamingolar gelmeye başladı.

Kulu'nun 4 kilometre doğusunda bulunan 178 çeşit kuşa ev sahipliği, konaklama ve barınma sağlayan Düden Gölü, azda olsun çevre dereler ve özellikle su arıtma tesisi ile kar yağışı sonrası suyla beslenmeye başladı. Kuşların yaşam alanı olan Düden Gölü'ne başta flamingolar olmak üzere angut, balıkçıl ve diğer kuş çeşitleri gelmeye başladı.

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı iş adamı Murat Uludağ yaptığı açıklamada, "Türkiyemizin kuş cenneti yerlerinden olan Düden Gölümüzün yanındayız. Sevindirici olan olay flamingolarımızın gelmiş olması. Tabi ki yanında değişik türden olan göçmen kuşlarımızda var 3-4 tane balıkçıl kuşu olduğunu görüyoruz" dedi.

Gölün yüzde 10-15 civarında su topladığını gördüklerini ifade eden Uludağ, "Daha yüzde 80-85 kadar gölümüzün suya ihtiyacı var. Biz her yıl bu su ihtiyacını dile getiriyoruz yetkililerden. Bu yıl yine dile getirmeye devam ediyoruz. Bu gölümüzün kurtarılabilmesi için devletin bütün imkanlarının seferber olmasının zamanı geldiğini düşünüyorum. Çünkü burada yaklaşık 182 tane bilimsel araştırmalar sonunda tespit edilmiş kuşlarımız var. Burası bir kuş cenneti şu anda bakıyorsunuz ki 10-15 çeşit ancak kuş türü var. Diğer kuşlarımızın hepsi suyun olmadığından dolayı gitmiş durumda. Biz buraya suyun çözüme ulaştırılmasını istiyoruz. Çözüm kolay, kış aylarında denize akan Kızılırmak'tan akan fazla suyun kış aylarında bu bölgeye verilmesini talep ediyoruz. Zaten yaz aylarında Kızılırmak'ın verimi düşüyor her tarafa yetmiyor ama kışın kullanılmayan suyun denize boşa akan suyun getirilmesini istiyoruz. Eğer bu şekilde bir çalışma yapılırsa inanıyorum ki bu gölümüz hem kuş zenginliği açısından daha güzel ve hem de çevremiz açısından güzel bir görüntü olarak doğal tabiat daha da canlanacak, güzelleşecek. Ne olur artık sesimizi duyun" diye konuştu.

Murat Uludağ, "Düden Gölümüz çok çeşitli kuşları içerisinde barındırmakta, onları beslemekte dolayısıyla Türkiye ve Dünyadan birçok kuş gözlemcileri bilim adamları gelerek bu kuşları incelemeye, kayıt altına almaya geliyor. Fakat son yıllarda suyumuzun azalmasıyla gölümüzün kuruma derecesine gelmesiyle kuşlar buradan gitti. Bu vesileyle kuş gözlemcilerini bilimsel araştırmacılar artık gelmez oldu. Kuş severleri, gözlemcileri, kuşlarla ilgili araştırma yapan bilim adamlarımızı Kulumuzda olan Düden Gölümüze davet ediyorum. Buyursunlar gelip bu güzellikleri tespit ederek yeniden görsünler. Kayıt altına alsınlar" diye konuştu.

(Ömer Keleş - İHA)

Düden Gölü'ne flamingolar gelmeye başladı
Düden Gölü'ne flamingolar gelmeye başladı
Düden Gölü'ne flamingolar gelmeye başladı
Düden Gölü'ne flamingolar gelmeye başladı

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Düden Gölü, Uludağ, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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