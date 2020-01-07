Duden: 'İnşallah' kelimesi 1942'den beri sözlüğümüzde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Duden: 'İnşallah' kelimesi 1942'den beri sözlüğümüzde - Son Dakika Dünya

Duden: 'İnşallah' kelimesi 1942'den beri sözlüğümüzde

6 saat önce

Almanya'da yayınlanan Duden sözlüğü yetkilileri; sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada 'inşallah' kelimesinin 1942 yılından bu yana sözlüklerinde yer aldığını duyurdu.

Duden: 'İnşallah' kelimesi 1942'den beri sözlüğümüzde, System.String[]

Almanya'da yayınlanan Duden sözlüğü yetkilileri; sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada 'inşallah' kelimesinin 1942 yılından bu yana sözlüklerinde yer aldığını duyurdu.

Bazı medya organlarında 'inşallah' kelimesinin Almanca sözlüğe yeni girdiğine dair çıkan haberler sonrası Duden, Twitter hesapları üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada "Yeni bir gelişme vesilesiyle bilgilendirme: 'inschallah' kelimesi 1942 yılından beri sözlükte bulunuyor. Kelimenin sözlüğe yeni alındığı haberleri doğruyu yansıtmıyor" denildi.


Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:51 Kaynak: DHA
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