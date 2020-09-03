Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - Son Dakika

Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

ANTALYA - Antalya'daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla şelale ve çay, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Kararda, "Antalya ili, Kepez ve Muratpaşa ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Düden Şelalesi ve Çayı, Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, gösterilen alanların 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.