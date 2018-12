Düden Şelalesi Kışın da Turistlerin Gözdesi

AYŞE YILDIZ - Turizmin başkenti Antalya 'da her yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi , renk cümbüşü ve gürül gürül akan suyuyla turistlerin yaz kış gözdesi.Antalya kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleyi, Çin 'den Japonya 'ya, Filistin 'den Rusya 'ya, Amerika 'dan Almanya 'ya farklı ülkelerden binlerce turist ziyaret ediyor.Yazın serinlemek, doğayla baş başa kalmak için çok tercih edilen Düden Şelalesi, kışın da misafirlerine iyi geliyor.Sonbaharın turuncu, yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl renklerinin bir cümbüşe çevirdiği şelalede hatıra fotoğrafı çektirenler, ırmağın kenarında saatlerce oturup, bu eşsiz güzellikleri izlemenin keyfini çıkarıyor.Şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkında merdivenlerle tırmanan turistler, mağarada da güzel zaman geçiriyor."Şelaleyi hep fotoğraflarda görmüştüm"Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen ziyaretçilerden Hakan Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düden Şelalesi'nin fotoğraflardaki kadar güzel olduğunu belirterek, şehirde böyle bir güzelliğin bulunmasının ilginç olduğunu söyledi.Zerrin Bozdemir de Antalya'ya ilk defa geldiğini vurgulayarak, "Kışın ortasında böyle bir güzellik görmek çok iyi geldi. Almanya çok soğuk, kar var. Burası çok huzurlu, kafa dinlemek için çok iyi. Su gürül gürül akıyor, renklerin ortasında insan gözlerini alamıyor." dedi.Tatil için ailesiyle gelen Ünal Aktuğ ise 37 yıldır Almanya'nın Köln kentinde yaşadıklarını ifade ederek, şelaleyi 25 sene sonra tekrar ziyaret etme fırsatı bulduklarını anlattı.Yasemin Aktuğ da şelaleye ilk kez geldiğini belirterek, "Çok mutlu olduk, bol bol fotoğraf çektirdik. İnsanı büyülüyor." dedi. Kayseri 'den gelen Nurbanu Eker ise ilk kez ziyaret ettiği şelaleye hayran kaldığını dile getirerek, "Saatlerdir buradayım, hiç gitmek istemiyorum. Oturup, kitap okumak istiyorum. Huzur veriyor." diye konuştu."Kışın sular daha coşkun" Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, şelalenin kışın da yoğun ilgi gördüğünü söyledi."Markanın yazı kışı olmaz. Her mevsim yoğun ilgi var." diyen Doğanoğlu, kente gelenlerin şelaleye uğramadan gitmediğini ifade etti.Düden Şelalesi'nin kentin markası olduğuna dikkati çeken Doğanoğlu, şunları kaydetti:"Antalya'nın turist sayısı 14 milyona yaklaşıyor. Bu oranla şelaleye yapılan ziyaretçi sayısı da artıyor. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl ziyaretçi sayısında rekor düzeylerine ulaştık. Düden Şelalesi'nin değişik bir özelliği var. Kaynaktan çıkan su, kilometrelerce yer altından gidip, kanalla döküldüğü yere ulaşarak, güzel bir görsellik yaratıyor. Daha sonra Düden çayı olarak Akdeniz 'e kavuşuyor." İskandinavya ve Orta Asya ülkelerinden, her milletten insanın şelaleyi ziyaret ettiğini aktaran Doğanoğlu, kente gelenlerin Düden Şelalesi'ne uğramadan gitmediğini vurguladı.Özellikle Almanya, Rusya, Polonya İsveç ve Norveç ülkelerinden yoğun ilgi olduğuna işaret eden Doğanoğlu, "Her gün başka ülkeden insanlar karşılıyoruz. Kış dahi olsa haftada en az bir kere şelaleye gidiyorum. Düden'in yazı ayrı kışı ayrı güzel. Toroslarda kar var. Antalya çok yağmur aldı bu sene. Sular daha coşkun akıyor. Su şenliğini görmek de ayrı bir güzellik. Ziyaretçi sayısı her yıl giderek artıyor." dedi.