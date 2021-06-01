Üye Girişi
Düden Şelalesi'nde yeniden kirlilik alarmı - Son Dakika

Düden Şelalesi'nde yeniden kirlilik alarmı

01.06.2021 19:30

Düden Şelalesi'nde yeniden kirlilik alarmı Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Düden Şelalesi'nde yeniden kirlilik alarmı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Düden'in esas suyu nehir şeklinde yeraltından geliyor, yaklaşık 30 kilometrelik yeraltındaki galerilerden su akıyor"

"Köpürme aktif bir yüzey maddesi olduğunun göstergesidir, deterjanımsı bir karışımın olduğu görülüyor"

"Şu anki kirlilik bir önceki kirliliğin devamı da olabilir"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Düden Şelalesi'ndeki kirlilik nedeniyle yaşanan köpürmenin aktif bir yüzey maddesi olduğunun göstergesi olduğunu belirtti. Gökoğlu, kaçağın bulunup, şelalenin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Turizm kenti Antalya'nın en önemli turist çeken cazibe merkezlerinden olan Düden Şelalesi'nden akan suda kirlilik devam ediyor. Düden Şelalesi'nin Akdeniz ile buluştuğu Lara'da ise akan sudan uzun bir köpüklenmenin meydana geldiği görüldü. Suda kirliliğin ara ara devam ettiği ve bazen kötü kokuların da geldiği öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Düden Şelalesi'nde devam eden kirlenme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İki koldan su geliyor"

Düden Şelalesi'nin iki koldan beslendiğini dile getiren Gökoğlu, "İki kol da Kırkgöz'de yer alıyor. Ancak birisi yeraltından, diğeri kanalla aktartılma yöntemiyle geliyor. Düden'in şelale kısmından dökülen su Kırkgözler'den kanal yardımıyla şehir merkezinden geçerek denize dökülüyor. Ama Düden'in esas suyu nehir şeklinde yeraltından geliyor. Yaklaşık 30 kilometrelik bir yeraltındaki galerilerden su geliyor. Üstte dökülen su açık sistemde geliyor, alttan gelen su ise galerilerden geliyor" dedi.

"Suya karışım var"

Şelaleye galerilerden gelen bölgelerde muhtemelen kanalizasyon şebekeleri veya başka bir şekilde kirlilik kaçağı olduğunu öne süren Gökoğlu, "Alttan suya bir karışım var. Bu karışım nedeniyle geçtiğimiz dönemde hızlı bir kirlilik yaşandı. Canlı ölümleri gerçekleşti. Köpürme aktif bir yüzey maddesi olduğunun göstergesidir. Deterjansı bir karışımın olduğu görülüyor. Nerden geliyor bu karışım bilinemiyor. Biz üst Düden Şelalesi altına dalış yaptık ve bir toparlanma olduğunu görmüştük. Bir yenilenme vardı. Bu kaçağın yani karışımın nereden girdiğinin bulunması gerekiyor" diye konuştu.

"Korunması gerekiyor"

Daha önce yaşanan kirliliğin bir öncü olabileceğini ifade eden Gökoğlu, "Bu kirlilik daha önceki kirliliğin devamı da olabilir. Yeraltındaki suların, atık suyun yeniden galerilerden gelmesi olabilir. Bu durumu yaşıyor olabiliriz. Bu suyun ve şelalenin korunması gerekiyor" dedi.

"Bazen kötü koku geliyor"

Şelalede fotoğrafçılık yapan Onur Kartal ise, Düden Şelalesi'nin ikincisinde son bir yıldır aşırı bir kirlenmenin olduğuna dikkat çekti.

Şelalenin suyunun bazen koyu ve kirli şekilde geldiğini anlatan Kartal, "Akan sudaki köpüklenme deniz yüzeyini kaplıyor. Çok pis bir koku da geliyor. Buna bir çözüm bulunmasını hem biz hem de turistler istiyor. Turistler bazen bu kötü kokunun nerden geldiğini soruyorlar. Biz bir çözüm bulunmasını bekliyoruz" dedi.

"Kirlilik devam ediyor"

Bölgede yaşayan emekli öğretmen Erkan Gökulu da, "İstanbul'dan geldim 9 yıldır burada oturuyorum. İlk kez geçen sene denizin kirlendiğine, şelalenin aktığı yerden şahit oldum. Hatta kanal boyu Cırnık Köprüsü'ne kadar gittim. Atıkların kanala atıldığını gördüm. Yetkililerin önlem aldığını sanıyorduk. Ama maalesef hala devam ediyor kirlilik. Demek ki iyi bir tahkikat yapılmıyor. Kötü bir durum. Bu durumun önlenmesi lazım. Yetkililerden bir çevreci insan olarak önlem alınmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Düden Şelalesi'nde yeniden kirlilik alarmı
Düden Şelalesi'nde yeniden kirlilik alarmı
Düden Şelalesi'nde yeniden kirlilik alarmı
Düden Şelalesi'nde yeniden kirlilik alarmı

Akdeniz Üniversitesi, Düden Şelalesi, Öğretim Üyesi, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düden Şelalesi'nde yeniden kirlilik alarmı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı 1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü 1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar

Son Dakika Haberleri
17:59 Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
17:42 Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler
17:40 Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti
17:39 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a üçlü işbirliği mesajı: Türkiye olarak varız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a üçlü işbirliği mesajı: Türkiye olarak varız         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek         
19:09
Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı         
18:54
Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak         
18:00
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi         
17:18
Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
17:11
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi         
12:37
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 20:04:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düden Şelalesi'nde yeniden kirlilik alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement