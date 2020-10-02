Düden Şelalesi'ndeki yasağa rağmen suya atlıyorlar - Son Dakika

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde kayalıklardan suya atlamak tehlikeli ve yasak olmasına rağmen bazı ziyaretçiler uyarılara kulak asmıyor. Arkadaşlarıyla şelaleye gelen bir genç, turistlerin şaşkın bakışları arasında şelalenin oluşturduğu gölete atladı, turistler o anları şaşkınlıkla görüntüledi.

Turizm kenti Antalya'nın doğa harikası şelaleleri arasında yeralan Düden Şelalesi, hergün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde olan Düden Şelalesi'ne kayaların ve gezi yollarından suya atlamanın yasak olmasına rağmen, bazı ziyaretçiler bu uyarılara kulak asmıyor. Arkadaşları ile Düden Şelalesi'ne gelen bir genç, şelaleyi gezen turistlerin şaşkın bakışlar arasında suya atladı. Bazı turistler hem suya atlamanın tehlikeli ve yasak yazan tabelayı hem de suya atlayan genci anbean görüntüledi, şaşkınlıklarını dile getirdikleri konuşmaları da kamera kayıtlarına yansıdı.