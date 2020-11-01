Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı - Son Dakika

Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı

01.11.2020 16:03
Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı, System.String[]

ANTALYA'da iki dağcı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktaya Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı.

ANTALYA'da iki dağcı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktaya Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı.

Antalya'da dağcı Orhan Şentürk ve Mesut Çetin, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermek amacıyla Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktaya Türkiye ve Azerbaycan bayrağı asmaya karar verdi. Sabah erken saatlerde Lara Bölgesi'ndeki Düden Şelalesi'nin aktığı noktaya gelen ikili, bayrak asmak için kalın bir halat gerdi. Daha sonra Orhan Şentürk, yaklaşık 40 metreden denize dökülen şelalenin sularının üzerindeki halatta ilerleyerek, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını dalgalandırdı.Yaklaşık 2 saat süren çalışmayı izleyen yerli ve yabancı turistler o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bayrakları asarken sırılsıklam kalan Orhan Şentürk, " Toros Dağları'ndan Kafkas Dağları'ndaki dostlarımıza selam olsun. Türk ve Azerbaycan bayrağı asarak onlara destek olduğumuzu göstermek istedik. Umarım Karabağ'ı kurtarıp Azerbaycan topraklarına katarlar" dedi.


Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı

Düden Şelalesi, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı - Son Dakika


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