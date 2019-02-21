Düdük Arda Kardeşler'in

Atiker Konyaspor
ile İstikbal Mobilya Kayserispor
arasında ligin 23.haftasında oynanacak olan zorlu doksan dakikayı Arda Kardeşler
yönetecek.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu 23.haftasında görev yapacak olan hakemler Merkez Hakem Kurulu
(MHK) tarafından açıklandı. 24 Şubat 2019 Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak olan Atiker Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını Bursa
bölgesinden arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy
ve Mehmet Metin
yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Hakan Ceylan
olacak. Arda Kardeşler, bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2 maçında düdük çalarken, Atiker Konyaspor'un ise hiç maçını yönetmedi.
Arda Kardeşler'in İstikbal Mobilya Kasyerispor ve Atiker Konyaspor maçlarında yaptığı görevler;
Göztepe 2-0 İ.M.Kayserispor - HAKEM Alanyaspor
5-0 İ.M.Kayserispor - HAKEM Antalyaspor
0-0 İ.M.Kayserispor - VAR
Konyaspor 2-0 Alanyaspor - AVAR
Konyaspor 3-2 Kasımpaşa
- VAR Fenerbahçe
1-1 Konyaspor - 4.HAKEM - KAYSERİ