Son Dakika Haberleri: Düdük Arda Kardeşler'in

Düdük Arda Kardeşler'in

1 saat önce

Atiker Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında ligin 23.haftasında oynanacak olan zorlu doksan dakikayı Arda Kardeşler yönetecek.

Düdük Arda Kardeşler'in, System.String[]
Atiker Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında ligin 23.haftasında oynanacak olan zorlu doksan dakikayı Arda Kardeşler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23.haftasında görev yapacak olan hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. 24 Şubat 2019 Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak olan Atiker Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını Bursa bölgesinden arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Metin yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Hakan Ceylan olacak. Arda Kardeşler, bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2 maçında düdük çalarken, Atiker Konyaspor'un ise hiç maçını yönetmedi.

Arda Kardeşler'in İstikbal Mobilya Kasyerispor ve Atiker Konyaspor maçlarında yaptığı görevler;

Göztepe 2-0 İ.M.Kayserispor - HAKEM

Alanyaspor 5-0 İ.M.Kayserispor - HAKEM

Antalyaspor 0-0 İ.M.Kayserispor - VAR

Konyaspor 2-0 Alanyaspor - AVAR

Konyaspor 3-2 Kasımpaşa - VAR

Fenerbahçe 1-1 Konyaspor - 4.HAKEM - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:52 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Atiker Konyaspor, Kayserispor, Arda Kardeşler, Spor
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