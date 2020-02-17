Düdüklü tencere bomba gibi patladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düdüklü tencere bomba gibi patladı - Son Dakika

Düdüklü tencere bomba gibi patladı

7 saat önce

Adıyaman'da, ocak üzerinde pişen düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Düdüklü tencere bomba gibi patladı, System.String[]

Adıyaman'da, ocak üzerinde pişen düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında ikamet eden Halit K., ocakta pişen düdüklü tencerenin yanına geldiği esnada tencerede patlama meydana geldi. Tencere içerisinde bulunan yemeklerin üzerine sıçraması sonucu yanarak yaralanan Halit K., için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halit K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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