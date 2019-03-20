Düdüklü Tencere Evi Yaktı: 2 Yaralı
47 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde ocakta unutulan düdüklü tencerenin alev alması sonucu evde yangın çıktı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde ocakta unutulan düdüklü tencerenin alev alması sonucu evde yangın çıktı. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi
5. Kahramanlar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Berati Aktaş, gece eve geldiğinde düdüklü tencereye tavuk koyarak pişirmek için ocağa koydu. Aktaş, ocakta bulunan düdüklü tencereyi unutup uyudu. Suyu biten düdüklü tencerenin patlayarak alev alması sonucu mutfak kısmında yangın çıktı. Patlama sesine uyanan ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar yangına müdahale eden Aktaş ve komşusu Muhammet Kurtbey
yoğun dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan zehirlenen 2 kişi ise 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:21 Kaynak: İHA
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