Düdüklü tencere silah sayıldı - Son Dakika
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Düdüklü tencere silah sayıldı

6 saat önce

Adana'da, kavga ettiği arkadaşını kafasına düdüklü tencereyle vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Düdüklü tencere silah sayıldı, System.String[]

Adana'da, kavga ettiği arkadaşını kafasına düdüklü tencereyle vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Suriyeli Adil El Dendah'ı öldürme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Suriye uyruklu Ahmed Muhlif ve avukatı katıldı.

Geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, mütalaasında, iş yerinde işçi olarak çalışan sanık ile müşteki arasında çıkan tartışma sırasında, sanığın 3 kilogram ağırlığındaki hurda halindeki düdüklü tencereyle müştekinin başına vurduğunu belirtti.

Vurma sonucunda müştekinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına dikkati çeken savcı, sanığın "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Tercüman aracılığıyla son savunması alınan sanık Muhlif, iş arkadaşı Adil El Dendah ile aralarında "ben daha çok çalışıyorum" meselesinden tartışma çıktığını belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmed Muhlif'i, "Kasten yaralama" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına mahkum etti. Eylemini silahtan sayılan metal düdüklü tencereyle gerçekleştirmiş olması ve mağdurdaki yaralanmanın hayati tehlikeye neden olmasından dolayı sanığın cezası 9 yıl hapse yükseltildi.

Heyet, sanığın cezasını, haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 yıl 7 ay 15 gün hapse indirip tutukluluğunun devamına karar verdi.


Olay

Sarıçam ilçesi Arıdere Mahallesi Mevlana Caddesindeki bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed Muhlif, 24 Eylül 2019'da tartıştığı iş arkadaşı Suriyeli Adil El Dendah'ın başına hurda düdüklü tencereyle vurmuştu. Dendah ağır yaralanmış, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Muhlif hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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