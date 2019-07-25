Son Dakika Haberleri: Düdüklü tencerede sahte içki imalatı yapılan depoya şok baskın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Düdüklü tencerede sahte içki imalatı yapılan depoya şok baskın

36 dakika önce

Düzce'de sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda düdüklü tencerede üretilen sahte içkilere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Düdüklü tencerede sahte içki imalatı yapılan depoya şok baskın, System.String[]
Düzce'de sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda düdüklü tencerede üretilen sahte içkilere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana ve Mersin'de sahte içkiden yaşanan ölümlerin ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri de çalışmalarını sıklaştırdı. Sahte içki yapıldığını değerlendirdikleri depo ve imalathaneleri takibe alan ekipler, şehir merkezinde bir depoda içki üretildiği bilgisine ulaştı. Depoya yapılan baskında sahte içki imalatında kullanılan düdüklü tencere, fanlı kova, aroma ve maya gibi malzemeler ile sahte 7 şişe içki ele geçirildi. İmalathane ile ilgisi olduğu belirlenen 1 kişi de gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. - DÜZCE
Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı Karın ağrısıyla doktora giden Hintli kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıktı Kapıkule'de 6 milyon 590 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi TSK ve MİT Kuzey Irak'ta Erbil Suikastinin planlayıcılarını vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:30:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düdüklü tencerede sahte içki imalatı yapılan depoya şok baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]