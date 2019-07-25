Düdüklü tencerede sahte içki imalatı yapılan depoya şok baskın
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Düzce'de sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda düdüklü tencerede üretilen sahte içkilere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
'de sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda düdüklü tencerede üretilen sahte içkilere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı. Adana
ve Mersin
'de sahte içkiden yaşanan ölümlerin ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri de çalışmalarını sıklaştırdı. Sahte içki yapıldığını değerlendirdikleri depo ve imalathaneleri takibe alan ekipler, şehir merkezinde bir depoda içki üretildiği bilgisine ulaştı. Depoya yapılan baskında sahte içki imalatında kullanılan düdüklü tencere, fanlı kova, aroma ve maya gibi malzemeler ile sahte 7 şişe içki ele geçirildi. İmalathane ile ilgisi olduğu belirlenen 1 kişi de gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
(İHA)
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