Dudullu-Bostancı metrosunun 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor - Son Dakika

Dudullu-Bostancı metrosunun 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 65'i tamamlanan Dudullu-Bostancı metro hattını 2021 yılının sonunda hizmete açmak istediklerini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 65'i tamamlanan Dudullu-Bostancı metro hattını 2021 yılının sonunda hizmete açmak istediklerini bildirdi.

İmamoğlu, 13 istasyonlu ve 14,3 kilometre uzunluğundaki Dudullu-Bostancı metro hattının inşaat çalışmalarına ilişkin düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projede yer alan bütün yüklenici firmalara, müşavir firmaya ve tüm çalışma ekibine teşekkür etti.

Kayışdağı'ndaki metro şantiyesinde düzenlenen törene yeni İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, belediye bürokratları ve işçiler katıldı.

Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinden geçen metro projesiyle, saatte çift yönde 90 bin yolcu seyahat edebilecek. Tamamlandığında Dudullu-Bostancı arasını 21 dakikaya indirecek hat, deniz ulaşımı, Marmaray ve Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metrosu ile Ümraniye- Çekmeköy metrosuna entegre olacak.

"Biz bundan sonra hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız"

Tören sonrası gazetecilerin, Sakarya'da yaşanan patlama sonrasında gündeme gelen hava fişek kullanımıyla ilgili sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bundan sonra havai fişek kullanmayacaklarını belirtti.

Hendek'teki olay sonrası havai fişek gördüklerinde kendilerine yaşanan kayıpları hatırlatacağını ifade eden İmamoğlu, "Dolayısıyla biz, İstanbul'da ne böyle bir uygulamayı yaparız, o bitmiştir, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul'un herhangi bir yerinde görmek isteriz. Bu konu da valilikler yetkili. İzinler oradan alınıyor. Bu anlamda da Valiliğimizin gereğini yapmasını diliyoruz. Çünkü bazı izinler bizimle ilişkili değil. Ama biz bundan sonra hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. Bunun farklı yöntemlerini buluruz." diye konuştu.

İstanbul, Dudullu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dudullu-Bostancı metrosunun 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 17:02 Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 15:47 Klimalardan yayılan Lejyoner hastalığına dikkat! Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor 15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:39 Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
19:59
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Kırmızı bültenle aranan 4 şahıs yakalanarak ülkeye getirildi
18:23
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
18:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 20:54:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dudullu-Bostancı metrosunun 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]