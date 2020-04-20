Dudullu Meydanı korona virüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Dudullu Meydanı ve Alemdağ Caddesi yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı. Meydanın çevresine ve yürüyüş yolunun giriş çıkışına barikatlar konuldu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında bir meydan daha yaya trafiğine kapatıldı. Ümraniye İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla yoğunluğun fazla olduğu Dudullu Meydanı ve Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı. Meydanın çevresine ve yürüyüş yolunun giriş çıkışına barikat konularak önlem alınırken, polis ve Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri de denetimlerine devam ediyor. Bu bölgelerin 3 Mayıs saat 24.00'e kadar kapalı kalması bekleniyor. - İSTANBUL