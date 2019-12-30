Dudullu OSB'de kazan patladı: 1 ölü 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dudullu OSB'de kazan patladı: 1 ölü 7 yaralı - Son Dakika

Dudullu OSB'de kazan patladı: 1 ölü 7 yaralı

6 saat önce

Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde kazanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Dudullu OSB'de kazan patladı: 1 ölü 7 yaralı, System.String[]

Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde kazanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Yıldız Cam Fabrikası'nda, henüz belirlenemeyen nedenle kazan patladı.


Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.


Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İncelemelerin devam ettiği fabrikadaki bütün işçiler tahliye edildi.

Valilik açıklaması

Olaya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Güvenlik Acil Durum Merkezi'ne (GAMER) yapılan bir ihbarda, Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında, kazan patlaması meydana geldiği anımsatıldı.

Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, patlama sonrasında iş yerinde oluşan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, alınan ilk bilgilere göre, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı olarak kurtarılan 7 kişinin ise çevredeki hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:26 Kaynak: AA
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