Düet ikilisi
20 dakika önce
İkili birlikte Azer Bülbül'ün "Duygularım" şarkısını söyledi.
İkili birlikte Azer Bülbül
'ün "Duygularım" şarkısını söyledi. Gürhan ve Tan, şarkının klibi için de birlikte kamera karşısına geçti. Klip, YouTube'da 2 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:04
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