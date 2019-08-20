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Düet ikilisi

20 dakika önce

İkili birlikte Azer Bülbül'ün "Duygularım" şarkısını söyledi.

Düet ikilisi, System.String[]
İkili birlikte Azer Bülbül'ün "Duygularım" şarkısını söyledi. Gürhan ve Tan, şarkının klibi için de birlikte kamera karşısına geçti. Klip, YouTube'da 2 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.
Azer Bülbül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:04 
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