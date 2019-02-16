Son Dakika Haberleri: Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi'nde Yangın

Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi'nde Yangın

5 dakika önce

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bulunan Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi'nde Yangın, System.String[]
Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bulunan Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Menteşe'deki Düğerek Cezaevi'nde meydana geldi. Cezaevinin atölye kısmında kullanılan bir elektronik eşyanın elektrik aksamından yangın çıktı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olay sonrası cezaevinde yaralanma ya da zehirlenme yaşanmadığı öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:42 Kaynak: İHA

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