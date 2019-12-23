Düğerek Güneşspor taraftarından 'tribünün üstü kapatılsın' çağrısı

Muğla'nın Süper Amatör Lig temsilcilerinden Düğerek Güneşspor'un evindeki her maçına giden yüzlerce taraftar tarafından yöneticilere çağrı yapıldı. Süper Amatör Liglere göre taraftar sayısının çok olduğunu dile getiren Düğerek taraftarı 3'te 2'si açık olan tribünün üstünün tamamen kapatılmasını istiyor.



Evinde oynadığı son maçında Menteşe Yerküpespor ile 0-0 berabere kalan Düğerek Güneşspor taraftarı, "Tribünün sadece protokolün oturabileceği yeri kapattılar. 3'te 2'si açık kaldı. Süper Amatör Liglere göre çok seyirci geliyor maçlara. Tribün yetersiz kalıyor. Şimdilik sadece tribünün üstünü kapatsalar yeter. Hiç olmazsa yağmurlu havalarda ıslanmayız" diye ifade ettiler.



Düğerek Mahalle Muhtarı Mehmet Ortayol ise konuyla ilgili, "Düğerek Güneşspor'un maçlarını sadece Düğerek'te ikamet edenler izlemiyor. Dışarıdan gelen de çok kişi var. Yağmurlu havalarda taraftar ıslanıyor. Bu konuda başvurularımızı yaptık. Fakat herhangi bir sonuç alamadık" diye konuştu. - MUĞLA