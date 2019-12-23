Düğerek Güneşspor taraftarının çağrısına cevap gecikmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Düğerek Güneşspor taraftarının çağrısına cevap gecikmedi - Son Dakika Spor

Düğerek Güneşspor taraftarının çağrısına cevap gecikmedi

6 saat önce

Muğla'nın Süper Amatör Lig temsilcilerinden Düğerek Güneşspor'un taraftarının yöneticilere yaptığı çağrıya yanıt gecikmedi.

Düğerek Güneşspor taraftarının çağrısına cevap gecikmedi, System.String[]

Muğla'nın Süper Amatör Lig temsilcilerinden Düğerek Güneşspor'un taraftarının yöneticilere yaptığı çağrıya yanıt gecikmedi.


'Düğerek Güneşspor taraftarından Tribünün üstü kapatılsın çağrısı' başlığı ile çıkan haberlerin ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçti.


AK Parti Muğla Milletvekili Yela Erol Gökcan, Ak Parti Spor İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ziya Ercan ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın Düğerek sahası tribününün üstünün kapatılması konusunda çalışma başlattıkları öğrenildi.


Düğerek Güneşspor Kulübü tarafından başvuru yapılmasının ardından tribünün üstünün kapatılmasına yönelik çalışma 2020 yatırım planına dahil edilecek. - MUĞLA

AK Parti, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası
Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik diyorum

Son Dakika Haberleri
02:51 Mehmet Özdilek, 5-1 yenildikleri Alanyaspor maçının ardından konuştu - Son Dakika Spor
01:46 9. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu (3) - Son Dakika Spor
01:46 Anadolu Efes, TOFAŞ'ı yenip liderliğini devam ettirdi - Son Dakika Spor
01:46 Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda MVP oldu - Son Dakika Spor
01:36 9. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu (2) - Son Dakika Spor
00:58 Çakır'dan 2 farklı karar! Geçen sene aynı pozisyona penaltı vermiş - Son Dakika Spor
00:33 Bomba iddia! Sinan Engin, derbinin VAR konuşmalarını açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 03:41:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğerek Güneşspor taraftarının çağrısına cevap gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]