Düğerek Güneşspor taraftarının çağrısına cevap gecikmedi

Düğerek Güneşspor Kulübü tarafından başvuru yapılmasının ardından tribünün üstünün kapatılmasına yönelik çalışma 2020 yatırım planına dahil edilecek. - MUĞLA

AK Parti Muğla Milletvekili Yela Erol Gökcan, Ak Parti Spor İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ziya Ercan ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın Düğerek sahası tribününün üstünün kapatılması konusunda çalışma başlattıkları öğrenildi.

'Düğerek Güneşspor taraftarından Tribünün üstü kapatılsın çağrısı' başlığı ile çıkan haberlerin ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçti.

Muğla 'nın Süper Amatör Lig temsilcilerinden Düğerek Güneşspor'un taraftarının yöneticilere yaptığı çağrıya yanıt gecikmedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor