Düğerek'te 8 Mart Kadınlar günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Düğerek'te 8 Mart Kadınlar günü etkinliği - Son Dakika

Düğerek'te 8 Mart Kadınlar günü etkinliği

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde ilk defa mahallenin tüm yaşlı kadınları muhtar tarafından bir araya getirilerek hem günleri kutlandı, hem de yemek verildi.

Düğerek'te 8 Mart Kadınlar günü etkinliği, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde ilk defa mahallenin tüm yaşlı kadınları muhtar tarafından bir araya getirilerek hem günleri kutlandı, hem de yemek verildi.


Düğerek mahallesinde bir restaurantta bir araya gelen mahallenin tüm yaşlı kadınlarının günlerinin kutlanması programına Milletvekili Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de katıldı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü farklı bir kutlama ile yapmak istediklerini belirten Düğerek Mahalle Muhtarı Mehmet Ortayol, "Toplumumuzun temel direği kadınlarımız fedekarlıkları, emekleri geleceğimizi şekillendiriyor. Günümüzde eğitimden iş hayatına toplumun her alanında kendini gösteren kadınlarımız bu ülkenin her alanında söz sahibi olması en büyük temennimizdir. Bugün Dünya Kadınlar Günü kapsamında sembolik olarak mahallemizde yaşamlarını sürdüren yaşlı kadınlarımız için hem bir araya gelmeleri, hem de onların günlerini kutlamak için etkinlik düzenledik. Amacımız kadınlarımızı ve özellikle yaşlı kadınlarımızı bir araya getirmekti. Bu vesile ile etkinliğimize katılan Belediye Başkanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:46 Kaynak: İHA
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