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Dugout'a Hoşgeldin Club Nacional!
12 dakika önce
Uruguay futbolununun en köklü ekiplerinden Club Nacional artık Dugout'ta! Güney Amerika futbolunun önemli temsilcilerinden olan Nacional'ın geçmiş başarıları ve güncel kamera arkası görüntüleri bundan sonra Dugout farkıyla sizlerle olacak..
Uruguay futbolununun en köklü ekiplerinden Club Nacional artık Dugout'ta! Güney Amerika futbolunun önemli temsilcilerinden olan Nacional'ın geçmiş başarıları ve güncel kamera arkası görüntüleri bundan sonra Dugout farkıyla sizlerle olacak..
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:19
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