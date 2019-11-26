Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından bu sene dördüncüsü gerçekleştirilecek "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" 28 Kasım Perşembe günü ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda başlıyor.



Yurt içi ve yurt dışından alanında marka olmuş ekonomist, gazeteci, sanatçı, akademisyen ve her alanda girişimcinin katılımıyla gerçekleştirecek ve 3 gün sürecek programda gençler için eğitim programları da yer alacak.



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üç gün sürecek programda marka konusuna dair ne varsa konuşularak, gençlere marka bilincinin aşılanacağını ve marka üretiminin teşvik edileceğini belirterek, "Türk markaları Türkiye Cumhuriyeti markası üzerinde yükselecek" dedi.



Düğüm Ankara'da çözülüyor



"Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nın bu yılki teması, tarihte Gordion Düğümü anlatısı olarak yerini alan ve 'Düğümü Çözenin Hakim Olacağı' kehanetinden ilham alınarak 'Düğüm Çözülüyor' olarak belirlendi. Markalaşma sürecinin üretimden başlayan bir düğüm çözme süreci olduğuna dikkat çeken Baran, "Markalaşma konusunda üç gün boyunca Ankara'da yanacak bilgi meşalesinin ışığının tüm Türkiye'yi aydınlatması ve markalaşma bilincinin yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu güne uluslararası alanda kendisi bir markadır. İnsan kaynağının eğitimi ve doğru değerlendirilmesi ile içinden yeni ve tüm dünyanın tanıdığı markalar çıkartacak güç ve kapasiteye sahiptir" diye konuştu.



Marka Ankara



Üç gün sürecek "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" kapsamında, 100'den fazla konferans, keynote, panel ve 250'den fazla yerli ve yabancı konuşmacı yer alacak. Etkinlikte ayrıca sergiler, imza günleri, workshoplar, eğitimler, proje pazarı, fuaye etkinlikleri ve dinletiler de olacak. 12 ayrı salonda 26 eğitim programının düzenleneceği etkinlik kapsamında 2 bin 500'ü aşkın öğrenci eğitim alacak. Eğitimini tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek.



12 ayrı salon ve ortak alanlarda düzenlenecek etkinliklere iletişim profesyonelleri, start-up projeleri, iş ve akademi dünyasından isimler, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve meslek örgütleri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve sosyal medya fenomenleri de katılacak.



Marka trenleri



Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" için etkinlikten bir gün önce İstanbul, Eskişehir ve Konya'dan Ankara'ya "marka trenleri" kaldırılacak. Üniversite öğretim üyeleri ve danışmanların yolculuk yapacağı üç ayrı trende yolculuk boyunca öğrencilere marka eğitimi verilecek.



Akıllı Teknolojiler Parkı'ndan satranç müzesine



"Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" kapsamında etkinlik alanında Google gibi teknoloji firmalarının stantları yer alacak. Gençlere drone eğitimlerinin verileceği fuar alanında, Ankara Üniversitesinin Oyuncak Müzesi ve Akıllı Teknolojiler Parkı da yer alacak. Çeşitli noktalara yerleştirilecek kitap bankolarından kitap bağışı kabul edilecek ve üç gün boyunca toplanan kitaplar etkinlik sonunda köy okullarına gönderilecek. Etkinlikte satranç müzesi ve canlı satranç gösterileri bulunacak.



Online kayıt ile ücretsiz katılım



"Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"na katılmak isteyenler, www.markabulusmalari.com.tr adresinden ücretsiz kayıt yaptırarak katılabilecekler.



İlk gün marka konuşmacılar-



"Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" ilk gününde Sunay Akın'dan, yazar Ahmet Ümit'e, aktör Erdal Beşikçioğlu'ndan dünyanın en genç seri girişimcilerinden Jordan Casey'e, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince'den Google Cloud Türkiye Ülke Direktörü Önder Güler'e, fütürist, ekonomist ve yazar Ufuk Tarhan'a çok sayıda ünlü konuşmacıya ev sahipliği yapacak. - ANKARA