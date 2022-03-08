'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU - Son Dakika
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'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

08.03.2022 18:05
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

RESSAM Haydar Ekinek'in 'düğüm' temalı eserleri sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Bilge Kuru ev sahipliğinde açıldı.

RESSAM Haydar Ekinek'in 'düğüm' temalı eserleri sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Bilge Kuru ev sahipliğinde açıldı. Sergide konuşan Pervin Aksoy, Gerçekten hani bu hayatta çok kötü şeyler duyuyoruz. Kadın cinayetleri, kadına şiddet gibi. Burada hep kadının adı geçiyor. Bunların kalktığı bir gün olmalı ve eşit olmalıyız dedi.

Ressam Haydar Ekinek'in kadını konu alarak çizdiği 'düğüm' temalı eserleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Bilge Kuru organizatörlüğünde, bir otelde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan serginin açılışına iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Sergide ev sahipliği yapan Pervin Aksoy, kadınlar gününün özel ve anlamlı bir gün olduğunu fakat ayrımcılıklara gerek olmadığını, her günün insanlar için eşitlik günü olmasını istediğini kaydetti. Ersoy, Özellikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dünya Kadınlar Günü dendiğinde sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak geçmesi çok güzel bizleri onure eden bir gün. İlgi ve alaka gördüğümüz bir gün ama keşke tek bir gün, dünya kadınlar günü dünya erkekler günü gibi ayrımcılık olmayıp da bütün insanların birbirine sevgiyle saygıyla davrandığı bir gün olsaydı. Gerçekten hani bu hayatta çok kötü şeyler duyuyoruz. Kadın cinayetleri, kadına şiddet gibi. Burada hep kadının adı geçiyor. Bunların kalktığı bir gün olmalı ve eşit olmalıyız. Kadın erkek eşit olmalı ve dünya kadınlar günü değil de dünya eşlik gün olmalı ama her gün. Sevgili Haydar Ekinek Hocamızın eserlerini ben çok beğeniyorum. Özellikle de bugün Haydar Hocamızla yaptığımız bu serginin amacı Hocamızın kadın temasını çok önem vermesi ve yıllarca bunu çalışması. Baktığınız zaman da hep güzel kadını resmetmiş. Demek ki, kadın güzel bir varlık dedi.

Ersoy, Bugün biliyorsunuz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biz de bugüne özel Haydar Ekinek Hocamızın 'düğüm' eserli koleksiyondan oluşan resim sergimiz var. Biz bugüne ithaf ediyoruz. Biliyoruz ki gündemimizde kadınlarla ilgili birçok haberler oluyor ama bunlara karşı biz hala umut içerisindeyiz. Umudumuzu da yansıtacak bir sergi yaptık. Bizim burada vereceğimiz özel hediyeler bile kadın teması üzerine kurulmuş. Bir markanın tamamen Mor Çatı Kadın Derneği'ne bağışladığı ürünlerini buraya gelen ziyaretçilerimiz ve bizim dostlarımıza, misafirlerimize hediye edeceğiz. Dediğim gibi çok güzel bir şovla renklendiriyoruz. Bizim için her gün kadınlar günü bugün değil. O yüzden diyorum ki, kadınlar hem ekonomiye, hem çocuğa hem sosyal çevreye, her şeye hayat veren bir varlıktır. Lütfen her gün kıymetini bilelim ifadelerini kullandı.

Sergide eserleri sanatseverlerle buluşan Ressam Haydar Ekinek ise, kadınların kendisi için çok önemli bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Kadına yönelik şiddetin son bulmasını temenni eden Ekinek şöyle konuştu Bir sanatçı olarak her zaman kadınların yanındayım. Tüm eserlerimi de bu şekilde resmettim. Özellikle ben halatı ve kadını bir arada pekiştirdim betimledim. Çünkü karmaşık duygular var. Bütün kadınlar bir renktir bir ahenktir. Kadınlar gelişime ayak uydurabilen sürprize doruğu olan varlıklardır. Her kadında bir renk bulabilirsiniz.

FOTOĞRAFLI

'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'DÜĞÜM' TEMALI KADIN RESİMLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU - Son Dakika


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