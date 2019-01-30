Düğün Albümlerinin Çekimlerini Kırmızı Periler Diyarında Yaptılar
46 dakika önce
- Düğün albümlerinin çekimlerini Kırmızı Periler diyarında yaptılarERZURUM - Yeni evlenen çiftler albümlerinin çekimlerini Narman Kırmızı Periler Diyarında yapıyorlar.
- Düğün albümlerinin çekimlerini Kırmızı Periler diyarında yaptılar
ERZURUM - Yeni evlenen çiftler albümlerinin çekimlerini Narman
Kırmızı Periler Diyarında yapıyorlar. Kırmızı periler diyarında kar ayrı bir güzellik katıyor
Sidel Keleş ve Eray Keleş çifti düğün albümlerini Narman'daki kırmızı periler diyarında yapmanın mutluluğunu yaşadılar. İzmir
'den Oltu
'ya gelin gelen Sidel Keleş, "Narman Peri bacalarının çok güzel olduğunu duymuştum burada çekilmek istedik ve bugün buradayız" dedi. Damat Eray Keleş ise "Düğün fotoğraflarımızı burada çekiliyoruz buranın manzarası çok güzel" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:42 Kaynak: İHA
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