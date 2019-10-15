Son Dakika Haberleri: Düğün alışverişine giderken kazada ağır yaralanan abla kurtarılamadı
Son Dakika Güncel Düğün alışverişine giderken kazada ağır yaralanan abla kurtarılamadı

Düğün alışverişine giderken kazada ağır yaralanan abla kurtarılamadı

19 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Alim Şirinler'in (28) ardından durumu ağır olan ablası Tuğba Bayram da kurtarılamadı.

Düğün alışverişine giderken kazada ağır yaralanan abla kurtarılamadı, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Alim Şirinler'in (28) ardından durumu ağır olan ablası Tuğba Bayram da kurtarılamadı.

Antalya- Kemer karayolunda 12 Ekim Cumartesi günü meydana gelen kazada, 25 Ekim'deki düğün hazırlıkları için annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık iki yeğeniyle Antalya'ya düğün alışverişi için yola çıkan Alim Şirinler'in kullandığı 07 V 7187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Alim Şirinler olay yerinde yaşamını yitirirken, annesi, ablası ve iki yeğeni ise yaralandı.

Ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan Tuğba Bayram da bugün tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Aynı kazada yaralanan Tuğba Bayram'ın çocuklarından birinin de durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer çocuk ile Şerife Şirinler'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Şirinler, Antalya, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizde boğulma tehlikesi geçiren Norveçli turist, hastanede öldü
Avrupa'da harekat rahatsızlığı! Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine saldırı düzenlendi İngiltere'den şaşırtan destek! Türkiye'ye silah ambargosuna itiraz ettiler ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 01:22:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün alışverişine giderken kazada ağır yaralanan abla kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]