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DÜĞÜN ALIŞVERİŞLERİ HIZLANDI - Son Dakika

DÜĞÜN ALIŞVERİŞLERİ HIZLANDI

02.06.2021 15:01

HAZİRAN ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi kapsamında nikah törenleri ile merasimi şeklindeki düğünlere izin verilmesi, alışverişleri arttırdı.

HAZİRAN ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi kapsamında nikah törenleri ile merasimi şeklindeki düğünlere izin verilmesi, alışverişleri arttırdı. Yakınlarının en özel günlerinde güzel görünmek isteyen İzmir'deki vatandaşlar, abiye mağazalarında yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 17 Mayıs-1 Haziran arasında ara verilen düğün, nişan ya da kına gibi merasimler, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlara uygun şekilde gerçekleştirilebilecek. Hayatlarını bir ömür birleştirmek için düğün tarihi alan ve salon kiralayan çok sayıda çift ile onların yakınları, bu özel günleri için alışveriş hızlarını arttırdı. Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamadan sonra düğün alışverişine koşturduklarını söyleyen Tuğçe Kortun, uzun süredir belirsizlik yaşadıklarını ifade ederek, "Özel kutlamalar için salonlar açılacak mı açılmayacak mı, kapasiteli mi açılacak, tam mı açılacak belirsizdi. Şimdi açılacağını öğrenince alışverişe geldik. Esnaflar ve yanlarında çalışanlar için de sıkıntılı bir süreç. Yakınımızın düğün organizasyonu için salon cumadan tutulmuştu. Haftasonu olursa nasıl olur, 1 saat mi olur bilmiyorduk. Ayın 9'unda kına, 11'inde düğün organizasyonu planladık. Bir koşturmaca halindeyiz. Gelinlik ve abiye seçimi için alışverişe çıktık" diye konuştu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda abiye ve gelinlik satışı yapan esnaflardan Ahmet Yaşar ise, "Hafta başından itibaren yasakların kalkacağı duyulunca çarşıda hareketlilik başladı. İnsanlar daha dikkatli olursa kurallar esner, çarşıdaki esnaf hayat bulur, ticaret düzene girer. Biz memnunuz. İlerleyen günlerde umarız daha güzel olur. İnsanlar alışverişe susamış gibi. Biz de bugünleri bekliyorduk. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Alışveriş devam ederse esnaf para kazanır, ihtiyaçlarını karşılar" dedi.

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de yayınlanan genelge kapsamında nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonlarının saatlerdeki kısıtlama nedeniyle beklentileri karşılamadığını belirterek, "Özel gün aktivitelerine 22.00'ye kadar izin veriliyor. Bugün itibariyle bir telefon trafiği başladı. Çiftler düğünleri temmuz ayına ertelemeye çalışıyor. Çünkü düğünün 22.00'de sona ermesi için 18.00'de başlaması gerekir" dedi. Normalleşme adımlarının düğün sektörüne hizmet veren esnaf için oldukça olumlu olduğunu kaydeden gelinlikçi Derya Çetin ise şöyle konuştu:

"Kabine toplantısının ardından yapılan açıklama güzel bir haber oldu. Çünkü pandemi başladığından beri en fazla etkilenen sektörlerden biri gelinlikti. Cumhurbaşkanımızın konuşmasından itibaren alışverişlerde hareketlilik başladı. Bundan sonra bu pandemi dönemini önümüzdeki bir ayda daha güzel geçiririz ki temmuzda kısıtlamalar azalır diye umuyoruz. Hem müşterilerimize hem bize hem de sektörümüze güzel günler temenni ediyorum" dedi.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞLERİ HIZLANDI
DÜĞÜN ALIŞVERİŞLERİ HIZLANDI
DÜĞÜN ALIŞVERİŞLERİ HIZLANDI
DÜĞÜN ALIŞVERİŞLERİ HIZLANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜĞÜN ALIŞVERİŞLERİ HIZLANDI - Son Dakika


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