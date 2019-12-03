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Düğün cinayetinde karar çıktı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün eğlencesinde Necmi Çelik'in ölümüyle sonuçlanan cinayetin davasında karar çıktı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün eğlencesinde Necmi Çelik'in ölümüyle sonuçlanan cinayetin davasında karar çıktı. Tutuklu sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.


Düğün eğlencesinde Necmi Çelik'in ölümüyle sonuçlanan cinayetin davasında tutuklu sanık son kez hakim karşısına çıktı. Düğünde havaya ateş açılması neticesi başına kurşun isabet eden Necmi Çelik'in (57) ölümüyle ilgili tutuklu bulunan Ramazan T'nin İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasında sona gelindi. Hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, düğünde birçok kişinin ateş ettiğini, kendisinin de silah kullandığını belirterek, maktulün kendi silahından çıkan mermi sonucu ölmediğini ileri sürdü. Sanığın savunmasını yapmasının ardından mahkeme heyeti sanığa adam öldürme suçundan 16 yıl 8 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Toplam 18 yıl hapis cezası alan sanık cezaevine gönderildi. - BURSA

Necmi Çelik, İnegöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:59 Kaynak: İHA
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