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Düğün cinayetinin sanığı hakim karşısında

13 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün eğlencesinde Necmi Çelik'in ölümüyle sonuçlanan cinayetin davası sürüyor.

Düğün cinayetinin sanığı hakim karşısında, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün eğlencesinde Necmi Çelik'in ölümüyle sonuçlanan cinayetin davası sürüyor. Cinayet zanlısı Ramazan Tunç'un 25 yıl hapsi isteniyor.


Düğünde havaya ateş açılması neticesi başına kurşun isabet eden Necmi Çelik'in (57) ölümüyle ilgili tutuklu bulunan Ramazan T'nin İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam ediyor. Hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, düğünde birçok kişinin ateş ettiğini, kendisinin de silah kullandığını belirterek, maktulün kendi silahından çıkan mermi sonucu ölmediğini ileri sürdü. Sanığın savunmasını yapmasının ardından savcısı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, 'muhtemel kasıtla adam öldürme' suçundan yargılanan Ramazan T'ye 25 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti Ramazan T'nin tutukluluk haline devamına karar verip duruşmayı aralık ayına erteledi. - BURSA

Necmi Çelik, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:31 Kaynak: İHA
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