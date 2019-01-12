Son Dakika Haberleri: Düğün Coşkusu Uçurum Kenarında Son Buldu

Düğün Coşkusu Uçurum Kenarında Son Buldu

17 dakika önce

Pakistan'da, düğüne gitmekte olan konvoyda bulunan otomobillerden birinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Düğün Coşkusu Uçurum Kenarında Son Buldu, System.String[]
Pakistan'da, düğüne gitmekte olan konvoyda bulunan otomobillerden birinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Konvoydaki araçlardan birinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sol tarafında uçurum bulunan dar bir yolda ilerlemekte olan bir otomobilin arka koltuğunda oturan kişinin camdan sarkmaya çalıştığı görülüyor. Arka koltukta oturan kişinin camdan sarkması ile dikkati dağılan sürücü, aracın kontrolünü kaybediyor ve araç bir anda uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Olayı gören arkadaki otomobilin sürücüsü ise yardım etmek için hemen aracından iniyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. - Pakistan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:15 Kaynak: DHA

Pakistan, Dünya
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