Düğün davet sektörü temsilcileri, düğünlere izin verilmesini istiyor

İzmir Toplantı ve Düğün Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Vahyettin Dokak, sektörün kötü günler geçirdiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yönünden denetim yapılabilen mekanlardaki düğün organizasyonlarına izin verilmesini istedi.

Bayraklı ilçesindeki bir etkinlik mekanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dokak, Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünlerin nikah merasimi şeklinde yapılması ve en fazla 1 saatte tamamlanmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

Mart ayından temmuz ayına kadar faaliyetlerine ara verdiklerini, dört aylık süreçte ekonomik kayıplar yaşadıklarını belirten Dokak, bu kararın kayıplarına yenilerini ekleyeceğini savundu.

Tedbirlere uyulması mümkün olmayan mahalle, köy ve sokak düğünleri ile denetimli düğün mekanlarının aynı kefeye konulmasını istemediklerini ifade eden Dokak, şöyle devam etti:

"Bizler Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan rehberdeki tüm önlemleri aldık. Ancak kontrolü mümkün olmayan sokak düğünlerinin yanı sıra denetimsiz tekne ve villa düğünleri yüzünden işimizi yapamaz hale geldik. Düğünlere yılda birkaç kez katılan insanlarımız, her gün kullandığı toplu taşıma araçlarında, gün aşırı gittiği alışveriş merkezlerinde ve haftada bir gittiği pazar yerlerinde düğünlerde yaşadığı riskten çok daha fazla risk altındadır. Denetimli düğünlere izin verilmesini ve sokak düğünlerinin yanı sıra denetlenemeyen villa ve tekne düğünlerinin yasaklanmasını talep ediyoruz."

Dokak, ertelenen vergi ve SGK prim ödemelerinin 2021 sonuna kadar faizsiz ertelenmesini, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinin geliştirilerek pandemi sürecinin sonuna kadar uzatılmasını, kullanılan işe devam kredilerinin 2021 sonuna kadar faizsiz ertelenmesini, hibe ve kira desteğinin sağlanmasını istediklerini de sözlerine ekledi.