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Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkmışlardı! Korkunç kazada can vermeseydi 20 gün sonra evlenecekti - Son Dakika

Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkmışlardı! Korkunç kazada can vermeseydi 20 gün sonra evlenecekti

04.07.2021 17:46

Antalya'da çocukluktan beri yan yana olan iki arkadaş Yusuf İlker Yavuz ve Mehmet Koç, elektrikli bisikletle Yavuz'un düğün davetiyesini dağıtmak için çıktıkları yolda meydana gelen kaza sonucu hayatlarını kaybetti. Yavuz'un 20 gün sonra düğünü olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan kazanın hikayesini duyanlar, büyük üzüntü yaşadı. 20 gün sonra düğünü olacak 25 yaşındaki Yusuf İlker Yavuz ile 30 yaşındaki çocukluk arkadaşı Mehmet Koç, Yavuz'un düğün davetiyesini dağıtmak için çıktıkları yolda, elektrikli bisikletlerine aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Gençlerden geriye terliklerinin ve anahtarlarının kalması, fotoğrafı görenlerin içini acıttı.

Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada öldü! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde dün gece saat 01.30 sıralarında Yusuf İlker Yavuzve Mehmet Koç'un bulunduğu elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlenmeyen 07 APT 607 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yavuz ile Koç yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise iddiaya göre aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada öldü! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz ve Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde gençlerden geriye terlikleri, elektrikli bisikletin anahtarı ve çakmaklarının kalması yürekleri burktu. Ekipler kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. İsmi S.O. (37) olduğu öğrenilen kadın sürücü, saat 02.35 sıralarında Kemerağzı Mahallesi'nde teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri belirtilen adrese giderek sürücüyü gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada öldü! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti

20 GÜN SONRA EVLENECEKTİ

Gençlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri sabah alınarak toprağa verilmek üzere Karaman'ın Sarıveriler ilçesi Göktepe kasabası Çukurbağ Mahallesi'ne götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın çocukluktan bu yana arkadaş oldukları ve birbirlerinden hiç ayrılmadıkları, Yusuf İlker Yavuz'un 20 gün sonra yapılacak olan düğün davetiyesini dağıttıkları öğrenildi. İki arkadaşın ailelerinin talebi üzerine yan yana toprağa verilecekleri öğrenildi.

Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada öldü! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada öldü! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada öldü! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkmışlardı! Korkunç kazada can vermeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkmışlardı! Korkunç kazada can vermeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkmışlardı! Korkunç kazada can vermeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkmışlardı! Korkunç kazada can vermeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkmışlardı! Korkunç kazada can vermeseydi 20 gün sonra evlenecekti

İlker Yavuz, Mehmet Koç, Antalya, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkmışlardı! Korkunç kazada can vermeseydi 20 gün sonra evlenecekti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Samur Birsen: Alköllü kadın sürücü idam edilsin kaç aileyi yaktı o gençler geri gelmeyecek keyif için buna sebep olan da giysin yaşamasın kaza değil bu Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkmışlardı! Korkunç kazada can vermeseydi 20 gün sonra evlenecekti - Son Dakika
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