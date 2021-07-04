Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkmışlardı! Korkunç kazada can vermeseydi 20 gün sonra evlenecekti - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan kazanın hikayesini duyanlar, büyük üzüntü yaşadı. 20 gün sonra düğünü olacak 25 yaşındaki Yusuf İlker Yavuz ile 30 yaşındaki çocukluk arkadaşı Mehmet Koç, Yavuz'un düğün davetiyesini dağıtmak için çıktıkları yolda, elektrikli bisikletlerine aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Gençlerden geriye terliklerinin ve anahtarlarının kalması, fotoğrafı görenlerin içini acıttı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde dün gece saat 01.30 sıralarında Yusuf İlker Yavuzve Mehmet Koç'un bulunduğu elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlenmeyen 07 APT 607 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yavuz ile Koç yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise iddiaya göre aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz ve Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde gençlerden geriye terlikleri, elektrikli bisikletin anahtarı ve çakmaklarının kalması yürekleri burktu. Ekipler kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. İsmi S.O. (37) olduğu öğrenilen kadın sürücü, saat 02.35 sıralarında Kemerağzı Mahallesi'nde teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri belirtilen adrese giderek sürücüyü gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

20 GÜN SONRA EVLENECEKTİ

Gençlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri sabah alınarak toprağa verilmek üzere Karaman'ın Sarıveriler ilçesi Göktepe kasabası Çukurbağ Mahallesi'ne götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın çocukluktan bu yana arkadaş oldukları ve birbirlerinden hiç ayrılmadıkları, Yusuf İlker Yavuz'un 20 gün sonra yapılacak olan düğün davetiyesini dağıttıkları öğrenildi. İki arkadaşın ailelerinin talebi üzerine yan yana toprağa verilecekleri öğrenildi.