Düğün davetiyesini dağıtırken ölen Elif Meltem, toprağa verildi - Son Dakika

Düğün davetiyesini dağıtırken ölen Elif Meltem, toprağa verildi

Düğün davetiyesini dağıtırken ölen Elif Meltem, toprağa verildiİSTANBUL'da, 30 Ağustos günü yapılacak düğünlerinin davetiyesini dağıtmak için motosikletle yola çıkan Kutay Ecevit (26) ve Elif Meltem Narman (32), Kağıthane TEM Otoyolu'nda yaşanan kazada hayatını kaybetti.

Düğün davetiyesini dağıtırken ölen Elif Meltem, toprağa verildi İSTANBUL'da, 30 Ağustos günü yapılacak düğünlerinin davetiyesini dağıtmak için motosikletle yola çıkan Kutay Ecevit (26) ve Elif Meltem İSTANBUL'da, 30 Ağustos günü yapılacak düğünlerinin davetiyesini dağıtmak için motosikletle yola çıkan Kutay Ecevit (26) ve Elif Meltem Narman (32), Kağıthane TEM Otoyolu 'nda yaşanan kazada hayatını kaybetti. Memleketi Antalya 'ya getirilen Elif Meltem Narman'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi. Nikah törenleri için 14 Ağustos akşamı davetiye dağıtırken İstanbul Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri, dün Yenibosna 'daki Adli Tıp Kurumu 'ndan alındı. Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri helallik alındıktan sonra memleketlerine uğurlandı.Kutay Ecevit ile iki yıldır birlikte olan ve aynı gayrimenkul şirketinde çalışan Elif Meltem Narman'ın cenazesi, ailesi tarafından Antalya'ya getirildi. Uncalı Mezarlığı'ndaki morga konulan Narman'ın cansız bedeni, bu sabah yakınları tarafından alınarak, Kurşunlu Mezarlığı'na getirildi. Narman, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Kutay Ecevit'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Merzifon'a götürülmüştü.



Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:44

Kaynak: DHA

Son Dakika

Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor

Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur

14 yaşındaki çocuk canını hiçe sayıp kanala atladı, "Yasaklar çiğnenmek içindir" dedi

Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu

Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç

Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor

İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu

Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü

Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor

Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz

Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu