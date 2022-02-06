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Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı - Son Dakika

Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı

06.02.2022 01:16
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan düğün salonunda başlayan kavga daha sonrasında adeta meydan muharebesine dönüştü.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan düğün salonunda başlayan kavga daha sonrasında adeta meydan muharebesine dönüştü. Kavgada, yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken yaklaşık 10 kişiye de olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Taraflar bölgeye sevk edilen polis ekiplerince ayrıldı.

Kavga, Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Caddesi Yunus Emre Diriliş Meydanı'nda bulunan bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, S.K. ile S.Ö.'nün nişanında kavga çıkartan iki kişi aynı tartışmayı çiftin düğün sonunda da çıkarttı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca ortalık bir anda adeta savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga düğün salonun dışına taştı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerince taraflar güçlükle sakinleştirildi. Olay yerini adeta abluka altına alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri konunun daha fazla büyümesini önledi. Çıkan kavgada yaklaşık 24 kişi yaralandı. 14 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, 10 kişi ise olay yerindeki ambulanslarda tedavi edildi.

Öte yandan, bir davetli ise düğün sırasında çekilen halay sonrasında çıkan kavga anını anbean cep telefonu ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; eğlence ile başlayan düğünün kavga ile sonlandığı görüldü. Tarafları birbirlerine girdiği, sandalye ve masaların uçuştuğu anlar görüntülere yansıdı.

Tarafların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından davetliler düğün salonundan çıkartıldı. Gelin ve damat ise olayların yatıştırılmasının ardından polis otosu ile bölgeden uzaklaştırıldı. Gelin ve damadın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı

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Sakarya, Polis, kavga, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün değil meydan muharebesi: 24 yaralı - Son Dakika


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