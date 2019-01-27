Düğün Dönüşü Kaza: 2'si Ağır, 8 Yaralı

BURSA'da, düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

BURSA'da, düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.



Kaza, saat 06.30 sıralarında Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağında meydana geldi. Malatya'da akrabalarının düğününe katıldıktan sonra İstanbul'a dönmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Ramazan Irmak (43) yönetimindeki 34 JR 8972 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 8 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılardan sürücü Ramazan Irmak, Ayten Irmak (64), Ayşe Perçin (38) ve Semra Irmak (28) ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne, Irmak Perçin (3), Mehmet Perçin (5), Yağmur Gök (6) ve Nuran Irmak Gök (32) ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan iki yaralıdan Ayşe Perçin Muradiye Devlet Hastanesi'ne, Semra Irmak ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



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