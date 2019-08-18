Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı
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Kahramanmaraş'ta düğün dönüşü iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 9 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:18 Kaynak: İHA
'ta düğün dönüşü iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 9 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat
İlçesi Ilıca
Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. (30) yönetimindeki 35 EY 417 plakalı otomobille akraba düğünü sonrası dönüş yolunda H.C. (30) idaresindeki 46 AP 250 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte yanlarında bulunan E.Ç (25), A.Y (54), A.Y (33), H.Ç (6 aylık), H.C (56), N.C (52) ve H.C (25) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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