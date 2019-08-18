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Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı

25 dakika önce

Kahramanmaraş'ta düğün dönüşü iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düğün dönüşü iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. (30) yönetimindeki 35 EY 417 plakalı otomobille akraba düğünü sonrası dönüş yolunda H.C. (30) idaresindeki 46 AP 250 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte yanlarında bulunan E.Ç (25), A.Y (54), A.Y (33), H.Ç (6 aylık), H.C (56), N.C (52) ve H.C (25) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:18 Kaynak: İHA
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