Son Dakika Haberleri: Düğün dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
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Düğün dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı

15 saat önce

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Bir yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu yolcu minibüsü, Kastamonu- İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkisinde kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kamyonet ise yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada 1 kişi olay yerinde kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:31 Kaynak: AA
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