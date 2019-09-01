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Düğün dönüşü trafik kazası

14 saat önce

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü trafik kazası, System.String[]

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.


Bir yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu Şeref Esenli (64) idaresindeki 37 HD 050 plakalı yolcu minibüsü, Kastamonu- İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkisinde Mustafa Beren (64) yönetimindeki 37 AY 954 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kamyonet ise yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüsünün sürücüsü ile araçta bulunan Emre Harmancı (25), Salim Küçükomuzlu (67), Aşkın Konuk (62), Satiye Gökçe (67), Zefure Kapıcı (64), İsmail Eskici (61), Yunus Çalışkan (64), Mehmet Şeşen (66), Aliye Çoğalan (71), İsmail Makara (87), Mürüvvet Uğur (61), Hasip Makara (64), Hikmet Uğur (53), Fethiye Küçükomuzlu (81) ve İsmet Uğur (48) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mustafa Beren'in cenazesi ise Kastamonu Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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