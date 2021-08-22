Ankara'nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi, Menekşe caddesinde yaşanan olayda iddiaya göre, akşamüstü düğün evinde yapılan tavuklu yemek, gelen misafirlere ikram edildi.
Zaman geçtikçe misafirlerde baş dönmesi, mide bulantısı şikayetleri oluştu. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu misafirlerden 25'i Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi'ne, 6 kişi ise Polatlı Can Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla başvurdu.
Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Düğün eğlencesi tatsız bitti! İkram edilen tavuklu pilavı yiyen 31 kişiyi soluğu hastanede aldı - Son Dakika