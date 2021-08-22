Düğün eğlencesi tatsız bitti! İkram edilen tavuklu pilavı yiyen 31 kişiyi soluğu hastanede aldı - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi, Menekşe caddesinde yaşanan olayda iddiaya göre, akşamüstü düğün evinde yapılan tavuklu yemek, gelen misafirlere ikram edildi.

MİSAFİRLERDE AYNI ŞİKAYETLER OLUŞTU

Zaman geçtikçe misafirlerde baş dönmesi, mide bulantısı şikayetleri oluştu. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu misafirlerden 25'i Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi'ne, 6 kişi ise Polatlı Can Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla başvurdu.

TABURCU EDİLDİLER

Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.