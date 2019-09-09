Son Dakika Haberleri: Düğün evi taziye evi oldu
Son Dakika Güncel Haber

Düğün evi taziye evi oldu

1 saat önce

ERZURUM'un Oltu ilçesinde kızı Merve'nin düğününe giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Turgut Arslan (54), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Düğün evi taziye evi oldu, System.String[]

ERZURUM'un Oltu ilçesinde kızı Merve'nin düğününe giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Turgut Arslan (54), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Erzurum-Oltu karayolunun Yayla Mahallesi yakınlarında dün meydana geldi. Kızı Merve'nin Oltu ilçesindeki düğününe katılmak isteyen Turgut Arslan, ailesi ve komşularıyla birlikte merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinden araç konvoyuyla yola çıktı. Sinan Arslan'ın kullandığı 67 SG 125 plakalı kamyonet, Yayla Mahallesi yakınlarında virajda takla attı. Aracı kullanan oğlunun yanında oturan 6 çocuk babası Turgut Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sinan Arslan, amcası Cenk arslan ile birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

BABASININ TABUTU BAŞINDA BEKLEDİ

Turgut Arslan'ın cenaze namazı merkez Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtindeki Kavak Camii'nde kılındı. Ailenin yakınlarının katıldığı cenaze namazında Sinan Arslan, uzun süre babasının tabutu başında bekledi. Kazayı yaralı olarak atlatan Turgut Arslan'ın kardeşi Cenk Arslan, taziye dileklerini kabul etti. Cenaze namazı sonrası Turgut Arslan'ın cenazesi toprağa verilmek Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürüldü.

- Erzurum

Yayla Mahallesi, Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum'da korkunç kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti Okuyucularına tuz ruhu önerdiği gerekçesiyle davalık olan Subaşı için takipsizlik kararı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 18:52:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün evi taziye evi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]