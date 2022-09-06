Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı - Son Dakika
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Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı

06.09.2022 13:02

Düğün evine kız almaya giden bir damat, müstakbel eşi ile büyükleri karıştırdı. Gelinin elini öpmeye çalışan şaşkın damat, izleyen herkesi güldürdü.

Düğünlerde ya da düğün günü sırasında kaydedilen videolar, hayli ilgi görüyor. Bu videolara bir yenisi daha eklendi.

ÖPÜP ALNINA KOYMAYA ÇALIŞTI

Düğün gününde gelini babasının evinden almak için kız evine giden bir damat sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelinin babasının elini öpen damat hemen yanındaki geline doğru yöneldiğinde ise heyecandan onun da elini öpüp alnına koymak için hamle yaptı.

GELİN ÖYLECE KALAKALDI

Gelinin şaşkın bakışları altında yaptığı gafı fark eden damat ise durumu ustaca bir hareketle toparlamayı başardı. O anları kaydeden aile üyeleri kahkahaya boğulurken sosyal medya kullanıcılarının da yoğun ilgisiyle karşılandı.

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Damatlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı - Son Dakika
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