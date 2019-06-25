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Düğün Fotoğrafı Çekerken Çile Çeken 22 Fotoğrafçının Komik Halleri

59 dakika önce

Düğün fotoğrafı çekme işini en çok ciddiye alan ülkelerden biri olarak bu düğün fotoğraflarının çekiliş aşamasını da hepimiz kanıksamışızdır.

Düğün Fotoğrafı Çekerken Çile Çeken 22 Fotoğrafçının Komik Halleri, System.String[]
Düğün fotoğrafı çekme işini en çok ciddiye alan ülkelerden biri olarak bu düğün fotoğraflarının çekiliş aşamasını da hepimiz kanıksamışızdır. Fotoğrafın bütçesi ayrı, saçı makyajı ayrı bir dert.

Bir de düğün fotoğrafını çekenin derdi var ki sormayın. Adeta çile çekiyor.

Düğün Fotoğrafçılarının Çilesi

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Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:18 
Kültür Sanat
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