Düğün Fotoğrafı Çekerken Çile Çeken 22 Fotoğrafçının Komik Halleri
59 dakika önce
Düğün fotoğrafı çekme işini en çok ciddiye alan ülkelerden biri olarak bu düğün fotoğraflarının çekiliş aşamasını da hepimiz kanıksamışızdır.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:18
Düğün fotoğrafı çekme işini en çok ciddiye alan ülkelerden biri olarak bu düğün fotoğraflarının çekiliş aşamasını da hepimiz kanıksamışızdır. Fotoğrafın bütçesi ayrı, saçı makyajı ayrı bir dert.
Bir de düğün fotoğrafını çekenin derdi var ki sormayın. Adeta çile çekiyor.
Düğün Fotoğrafçılarının Çilesi
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