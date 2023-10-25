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Düğün gecesi hastaneye kaldırılan genç kadın, ayılınca tüm olan biteni anlattı - Son Dakika

Düğün gecesi hastaneye kaldırılan genç kadın, ayılınca tüm olan biteni anlattı

Son Güncelleme: 25.10.2023 15:19

İzmir'de Sıla Hepşenli isimli kadın, düğün gecesi üzerinde gelinliği ve takılarıyla birlikte apar topar hastaneye kaldırıldı. İlaç içerek intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen Hepşenli hemen yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra yoğun bakımdan çıkan genç kadın, intihar iddialarını yalanlayarak "Düğünde aşırı alkol sonrası psikiyatri doktorunun verdiği ilaçları kullandığım için fenalaştım" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde sabaha karşı üzerinde gelinlikle acil servise başvuran Sıla Hepşenli olayında sır perdesi aralandı. Yoğun bakımdan çıkan gelin genç kadın, düğünde aldığı aşırı alkol sonrası psikiyatri doktorunun verdiği ilaçları kullandığı için fenalaştığını söyledi.

Düğün gecesi hastaneye kaldırılan gelin, kendine gelince gerçeği anlattı

GELİNLİĞİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Düğün gecesi iddiaya göre intihara kalkıştığı öne sürülen kadın, gelinliği ve takılarıyla birlikte apar topar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç kadın, tedavi sürecinin ardından kendine geldi.

Düğün gecesi hastaneye kaldırılan gelin, kendine gelince gerçeği anlattı

İNTİHAR İDDİALARINI YALANLADI

Yeni Asır'ın haberine göre; Yoğun bakımdan çıkan gelin Sıla Hepşenli, ifadesinde düğünde aldığı aşırı alkol sonrası psikiyatri doktorunun verdiği ilaçları kullandığı için fenalaştığını anlattı. Hepşenli, ilaçların alkolle etkileşime geçmesi sonucu kötü olduğunu, hayatına son vermek gibi bir düşüncesi olmadığını vurguladı.

İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün gecesi hastaneye kaldırılan genç kadın, ayılınca tüm olan biteni anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğün gecesi hastaneye kaldırılan genç kadın, ayılınca tüm olan biteni anlattı - Son Dakika
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