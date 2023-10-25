Düğün gecesi hastaneye kaldırılan genç kadın, ayılınca tüm olan biteni anlattı

İzmir'in Buca ilçesinde sabaha karşı üzerinde gelinlikle acil servise başvuran Sıla Hepşenli olayında sır perdesi aralandı. Yoğun bakımdan çıkan gelin genç kadın, düğünde aldığı aşırı alkol sonrası psikiyatri doktorunun verdiği ilaçları kullandığı için fenalaştığını söyledi.

GELİNLİĞİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Düğün gecesi iddiaya göre intihara kalkıştığı öne sürülen kadın, gelinliği ve takılarıyla birlikte apar topar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç kadın, tedavi sürecinin ardından kendine geldi.

İNTİHAR İDDİALARINI YALANLADI

Yeni Asır'ın haberine göre; Yoğun bakımdan çıkan gelin Sıla Hepşenli, ifadesinde düğünde aldığı aşırı alkol sonrası psikiyatri doktorunun verdiği ilaçları kullandığı için fenalaştığını anlattı. Hepşenli, ilaçların alkolle etkileşime geçmesi sonucu kötü olduğunu, hayatına son vermek gibi bir düşüncesi olmadığını vurguladı.