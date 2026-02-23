Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü - Son Dakika
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
23.02.2026 14:27
Kayseri'de evlendiği gece hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın ailesinin şüpheleri üzerine cinayet dosyasına dönen olayda, acılı anne-baba durumun aydınlatılmasını istiyor. Acılı anne - baba cinayeti gelinlerinin işlediğini ileri sürüyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, geçen yıl 12 Haziran'da dünya evine giren Uzman Çavuş Ümit Canpolat, düğünden sonra evine gittiğinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Olayın intihar olarak değerlendirilmesinin ardından televizyon programına katılan Canpolat'ın anne ve babasının ölümün intihar olmadığını ve gelinleri tarafından planlanarak yapıldığını söylemesi üzerine dosya cinayete dönüştü. Uzman çavuşun acılı ailesi, olayın aydınlatılmasını ve suçluların cezasını çekmesini istediklerini söyledi.

"KENDİNİ VURDU DİYE OĞLUMUN ADINA LEKE SÜRÜLDÜ"

Gelini ile oğlunun anlaşmalı evlilik yaptıklarını ve kendilerinin de bunu katıldıkları programda öğrendiklerini söyleyen baba Ali Canpolat, "Düğünden geldikten sonra hanımımla eve çıktık. 5-10 dakika sonra gelin bana telefon etti ve Ümit öldü dedi. Geldiğimizde daire kapısı kilitliydi. Kapının tokmağına 3 kere vurarak kapıyı çaldım. 5 dakika sonra kapıyı bize açtı. Açılan kapının hemen yarım metre ilerisinde oğlumu elinde silah yerde yatar şekilde gördüm, beylik tabancası elindeydi. Geline dedim ki buna ne yaptın. Kan kaybından benim çocuğum gitti. Benim gördüklerim budur. İstanbul'da katıldığım bir televizyon programı sayesinde bu olay cinayete döndü. Burada kendini vurdu diye oğlumun adına leke sürüldü. Dosya şimdi cinayete çevrildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava görülecek. Bu olayın ilk mahkemede çözülmesini istiyorum, 2. mahkeme olmasın. Ateş düştüğü yeri yakıyormuş. Gelin ve oğlum arasında hiç sıkıntı yoktu. Gelinle burada avukata giderek anlaşmalı evlilik yapmışlar. Biz bunu duymamıştık, bunu da katıldığımız televizyon kanalında duyduk" dedi.

"BENİM OĞLUMUN KATİLİ GELİNİM"

Anne Döndü Canpolat ise başka silahla oğlunun vurulduğunu iddia ederek, "Benim en çok sevdiğim evladım Ümit idi. Askerden düğününü yapmaya geldi. Geldi düğününü yaptı gümbür gümbür de oynadı. Salondan çıktık, herkes dağıldı. Gelin bizi uğurlamadan direkt taksiye gitti. Oğlum geldi sarıldık, ben de seninle geleyim dedim. Anne belki ben otele gitmeyi düşünüyorum dedi. Ben senle geleyim oradan eve geçerim dedim. Sen babamı al eve git dedi. Taksiye gittik ve geline in de annem ile vedalaş dedi, gelin yine inmedi. Vedalaşmasın sen yeter ki mutlu ol oğlum dedim. Tekrar sarıldık ve oğlum arabaya bindirdim yolladım. Sağ salim eline teslim ettim. Sen oğluma mutluluk vermedin, sen telefondan kimle konuşuyorsun. O gümbür gümbür düğün salonunda oynayan oğlan 5 dakikanın içinde nasıl ölüyor. Saat 12.00 ile 01.00 arasında oğlumu nasıl harcadınız. Oğlum ölüyor beni çağırmıyor gelin. Doğan'ı, Olcay'ı, Ertuğrul'u çağırıyor bunların içinde Şirin de var, Şirin'in kocası ve Yasemin de var. Bunlar halaları ve halalarının kocaları. Bunlar eve arabalar ile geliyorlar bu kameralar neden göstermiyor onların geldiği arabaları. Daha sonra ambulansı arıyor. Kafasına sıktı yetişin diyor ama bir yandan ambulansı engelliyor arkadan telefonla ile biriyle yazışıyor. Benim ciğerim yanıyor. Bir de bacı kızı, utansın. Bacı kızı olduğun halde o halının üstünde oğlumu nasıl yatırdın? Geldiğimde kan pıhtılaşmıştı. En son beni çağırmış 'yetiş oğlun kafasına sıktı, intihar etti' diyerek. Balkona çıksan bağırsan yetişin böyle böyle bir hal oldu diyerek. Bir komşu yetişmez mi? Sen nasıl benim oğlumu kasten ölüme terk ettin? Benim oğlumun katili gelinim. Ben o düğün salonundan oğlumu mutlu ve gülerek yolladım. Kamerada da görünüyor çiçeğini alıyor, yardım ediyor, çıkartıyor, elinde bir telefon yok. Gelinimin elinde telefon var, kimi çağırıyordun, kiminle diyaloğa geçtin? Bir askerin elinde ve kolunda barut izi çıkmaz mı? Barut izi insanın elinde 3 gün gitmez. Swap izi çıkmaz mı? Elinde silah izi çıkmaz mı?

"BAŞKA SİLAHLA VURDULAR BENİM OĞLUMU"

Oğlumun kafasına sıkılan kurşun onun kurşunu değil. Ben anne olarak bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Başka silahla benim oğlumu vurdular. Benim oğlumun mermi çekirdeğini ortaya çıkartsınlar. İkincisi kanlı kayıp gömleği ortaya çıkartsınlar. Üçüncüsü o telefonu kim nasıl kırdıysa bu kara kutu bunu söylesin. Telefonunda bile oğlumun el izi yok. Havadan kuşlar mı indi öldürdü benim oğlumu. Bu askeri tuzağa düşürüp intihar damgasını vurup üstünü kapatmasınlar, benim oğlumu iftira ile yatırmasınlar" ifadelerini kullandı.

Cinayete dönen davanın duruşması 22 Nisan'da Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

  • sait turk sait turk:
    yeni evlenen bir insan neden intihar etsin? 0 0 Yanıtla
