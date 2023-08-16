Düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi! Kayınpeder ve kayınvalide bir anda güreşe tutuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi! Kayınpeder ve kayınvalide bir anda güreşe tutuştu

Son Güncelleme: 16.08.2023 13:07

Son zamanlarda gündem olan düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde çekildiği öne sürülen bir videoda, gelinin kayınpederi ve kayınvalidesi herkesin gözü önünde bir anda güreş tutmaya başladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde yolun ortasında güreşen çiftin yer aldığı video, 'Güreş olmadan gelin arabadan inmez' başlığıyla servis edildi. Öte yandan güreşi ise gelinin kayınvalidesi kazandı.

Son zamanlarda gündem olan düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde çekildiği öne sürülen bir videoda, gelinin kayınpederi ve kayınvalidesi herkesin gözü önünde bir anda güreş tutmaya başladı.

Düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi! Kayınpeder ve kayınvalide bir anda güreşe tutuştu

'GÜREŞ OLMADAN GELİN ARABADAN İNMEZ'

Sosyal medyada yayılan görüntülerde yolun ortasında güreşen çiftin yer aldığı video, 'Güreş olmadan gelin arabadan inmez' başlığıyla servis edildi.

Öte yandan güreşi ise gelinin kayınvalidesi kazandı.

YORUMLAR
500

Çorum, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi! Kayınpeder ve kayınvalide bir anda güreşe tutuştu - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Sergio Ramos, kantarın topuzunu kaçırdı! Galatasaray ve Beşiktaş'tan istediği maaş akıllara durgunluk verdi
12:55 Ramos, kantarın topuzunu kaçırdı! Galatasaray ve Beşiktaş'tan istediği maaş akıllara durgunluk verdi
12:54 Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan takipçisi ifşa ederek tepki gösterdi
12:45 Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan takipçisini ifşa edip ateş püskürdü: Kamera kayıtlarıyla belgeleyeceğim
12:41 Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Açık liselere giriş zorlaşacak
12:37 Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Açık liselere giriş zorlaşacak
12:35 Suudi Arabistan'dan Al-Tai FC, Altay Bayındır için harekete geçti
12:27 Altay Bayındır'a Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif! Dünya yıldızlarının yanına gidiyor
12:23 Düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi! Kayınpeder ve kayınvalide bir anda güreşe tutuştu
12:13 Düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi! Kayınpeder ve kayınvalide bir anda güreşe tutuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2023 13:24:45. #1.13#
SON DAKİKA: Düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi! Kayınpeder ve kayınvalide bir anda güreşe tutuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement