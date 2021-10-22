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Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı

22.10.2021 16:58

Adana'da evlenmek üzere olan çift, dış çekim fotoğrafı çektirirken gelin arabasındaki altınları ve cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasından yakalan hırsız, suçunu yapılan sorguda itiraf etti.

Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçıyla Mithat Özsan Bulvarı'nın yanındaki ormanlık alana gitti. Çift, 34 VL 4477 plakalı otomobillerini yol kenarına park ederek ormanın iç kısmına geçip fotoğraf çektirmeye başladı.

EN MUTLU GÜNLERİ ZEHİR OLDU

Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi çiftin otomobilinin sol arka camını kırıp arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı. Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, hırsızlık olayını fark edince hayatlarının şokunu yaşadı. Çift, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Düğün günü altınları çalınan çifte iyi haber! Hırsız kameradan yakalandı

SUÇLU KAMERADAN YAKALANDI, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Erdem E. (39) olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki evine baskın yapılan Erdem E. gözaltına alınırken, 4 çift küpe, kolye, bileklik ile 100 lira ve cep telefonu da evde bulundu. Altınlar çifte teslim edilirken, Erdem E.'nin ise sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Düğün günü altınları çalınan çifte iyi haber! Hırsız kameradan yakalandı
Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı
Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı
Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı
Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı

Sarıçam, Polis, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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