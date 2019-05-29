Düğün günü eşini öldüren sanığa müebbet talebi

Bursa'da, resmi nikahla evlendiği eşini düğün yapacakları gün aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Bursa'da, resmi nikahla evlendiği eşini düğün yapacakları gün aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metehan Yurtoğlu (23) ve maktul Güllü Yurtoğlu'nun (22) yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Yurtoğlu, bir önceki duruşmada verdiği ifadeyi tekrarladı.

Sanık hakkında adli tıp kurumundan istenen raporla akli dengesinin yerinde olduğunun belirlenmesi üzerine, Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

Güllü ve Metehan Yurtoğlu'nun ailelerinden habersiz nikahlandığı, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'ndeki bir evde birlikte yaşamaya başladıkları öğrenilmişti.

Ailelerinin onayı üzerine çift düğün yapmaya karar vermiş, düğünün yapılacağı 3 Kasım 2017'de çiftin evlerinin mutfağında çıkan tartışma sırasında Metehan Yurtoğlu, eşini ekmek bıçağıyla yaralayarak kaçmıştı. Güllü Yurtoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, zanlı ise aynı mahalledeki bir meyve bahçesinde yakalanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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