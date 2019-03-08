Düğün Günü Eşini Öldüren Sanığın Ceza Sorumluluğu Tam Çıktı

BURSA'da, eşi Güllü Yurdoğlu'nu (21) düğün günü sabahı bıçaklayarak öldüren Metehan Yurdoğlu'nun (22) yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da, eşi Güllü Yurdoğlu'nu (21) düğün günü sabahı bıçaklayarak öldüren Metehan Yurdoğlu'nun (22) yargılanmasına devam edildi. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada okunan raporda sanığın işlediği suçlara karşı cezai sorumluğunun tam olduğu belirtildi.



Olay, 2017 yılı Kasım ayında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta meydana geldi. Metehan Yurdoğlu, liseden beri tanıdığı Güllü Yurdoğlu'nu, kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Çift, resmi nikahla evlendi. Metehan Yurdoğlu, nikahtan 4 ay sonra, düğün günü sabahı ailesiyle birlikte yaşadıkları evde tartıştığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu 16 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetten bir süre önce arkadaşı ile eşini ormanlık alana götürüp ağaca bağlayarak bıraktığı da ortaya çıkan Metehan Yurdoğlu, tutuklandı.



CEZA SORUMLULUGU TAM



Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Metehan Yurdoğlu'nun yargılanması sürüyor. Duruşmaya, sanık Metehan Yurdoğlu ile avukatı, öldürülen Güllü Yurdoğlu'nun babası Güven Solak, annesi Şahsine Kaya ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Erhan Peker, Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen 'Akli dengesinin yerinde olup olmadığına" dair raporu okudu. Raporda, sanık Metehan Yurdoğlu'nun, işlediği suçlara karşı cezai sorumluğunun tam olduğu belirtildi.



'16 DEFA BIÇAKLA VURMADIM'



Sanık Metehan Yurdoğlu, "Onun beni en yakınımdaki arkadaşlarımla aldattığını düşünüyordum. Sürekli kavga ediyorduk. Ailemle birlikte yaşadığım evde oturuyorduk. Onun evden gitmesini istiyordum. Babama, 'Onu bu evden gönder' dediğimde bana, 'Sen git' diyordu. Bir arkadaşım, babamın eşimle ilişkisi olduğunu ima etti. Bu olaylar nedeniyle ben eve gitmiyordum, sokaklarda kalıyordum. İntihar etmeyi düşündüm. Bir defasında babam, birinde de polis kurtardı. ya kendimi öldürecektim ya Güllü'yü öldürecektim. Olay sabahı Güllü kanepede yatıyordu. Başında bir süre oturdum. Gözlerini açınca, 'Bunu nasıl yaptın bana?' diye sordum. 'Sen adam mısın? Beş kuruşluk adam değilsin' dedi. Ben de küfür ettim, sonra mutfağa gidip bıçak aldım. Öldürme niyetim yoktu. Ancak el işareti yapınca bıçakla vurmaya başladım. Balkona doğru kaçarken 2-3 kez daha vurdum. Raporda belirtildiği gibi 16 defa bıcakla vurmadım" savunmasını tekrarladı.



'ŞİZOFREN RAPORU MEVCUT'



Rapor üzerine söz alan sanık avukatı Zeynep Eygün, gelen raporu kabul etmediklerini, sanık hakkında Bursa Devlet Hastanesi'nden şizofren raporu mevcutken, bunun tersinde rapor görüşü belirtildiğini, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir gün kaldığını oradaki tıbbi belgelerinde adli tıp kurumuna gönderilerek, yeniden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın Adli Tıp kurumu 4. İhtisas Dairesi'ne gönderilerek yeniden rapor alınmasına, sanığın tutukluk halin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



- Bursa

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