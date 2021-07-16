Gaziantep'te hastalığı nedeniyle düğüne katılamayan babaya hastanede gelin ve damat sürprizi - Son Dakika

Gaziantep'te oğlunun düğün günü rahatsızlanarak ameliyata alınan baba, gelin ve damat tarafından hastanede ziyaret edildi.

Özel ANKA Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki Ali Doğan, oğlunun düğün gününde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Muayene ve tetkiklerin ardından prostat hastalığı nedeniyle ameliyata alınan Doğan, oğlunun düğününe katılamadı.

Bunun üzerine genç çift, düğün sonrası, hastanede yatan babalarını ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düğüne katılamamanın üzüntüsünü yaşayan Doğan, oğlu ve gelinini karşısında görünce duygulandı.

Damat Yusuf Doğan, babalarının sağlıklı olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Üroloji uzmanı Dr. Hilmi Çelik ise hastanın şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "İdrarındaki kanama ve şiddetli ağrılarının sebebinin prostattan kaynaklı olduğunu tespit ettik. Böbreklere kadar kanamanın olduğunu, bunun için acil ameliyata almamız gerektiğini hastaya bildirdik. Başarılı geçen ameliyatın ardından genel durumu iyi olan hastamızı, kontrol ve takiple sağlıklı şekilde taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.