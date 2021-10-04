Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti - Son Dakika

Dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkartarak havaya ateş açmış, çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etmişti.

GÖZALTINA ALINDI

O görüntüler üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri bu sabah evine giderek Ersin B.'yi (34) gözaltına aldı. İlk ifadesinde pişman olduğunu ifade eden Ersin B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

"DÜĞÜN HEYECANIYLA YAPTIM"

Görüntülerdeki silahla birlikte gözaltına alınan Beker, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve damat olduğunu doğruladı. Düğünün heyecanıyla kuru sıkı tabancayla havaya ateş ettiğini söyleyen Beker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.